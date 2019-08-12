، وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء الأرض بعيد الأضحى ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمنى أن يجلب العيد لهم الفرح والسعادة وهم يحتفلون مع عائلاتهم

هنّأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، المسلمين، في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن يجلب العيد للمسلمين "الفرح والسعادة، وهم يحتفلون مع عائلاتهم".