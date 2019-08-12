- 1/2
- 2/2
هنّأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، المسلمين، في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.
وتمنى وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن يجلب العيد للمسلمين "الفرح والسعادة، وهم يحتفلون مع عائلاتهم".
وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء الأرض بعيد الأضحىوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-12
هنّأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، المسلمين، في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.
وتمنى وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن يجلب العيد للمسلمين "الفرح والسعادة، وهم يحتفلون مع عائلاتهم".
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:24 AM
تمنى أن يجلب العيد لهم الفرح والسعادة وهم يحتفلون مع عائلاتهم
هنّأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، المسلمين، في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.
وتمنى وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن يجلب العيد للمسلمين "الفرح والسعادة، وهم يحتفلون مع عائلاتهم".
، وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء الأرض بعيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء الأرض بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.