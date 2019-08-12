انقاذ ثلاثة اشخاص من سيول سد وادي الليث

جدة - عمرو شويل الليث -الخليج 365- حجب العصيمي:

تمكن الدفاع المدني بمحافظة الليث مساء يوم أمس الاحد من انقاذ ثلاثة مواطنين احتجزتهم السيول بمجرى سد وادي الليث. وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان ان فرق الانقاذ والانقاذ المائي التابع لمدني الليث باشر مساء اليوم حادثة احتجاز ثلاث اشخاص بمجرى سد وادي الليث ٦٥كم شرق المحافظة.

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وباشر في عمليات الانقاذ بعد ورود بلاغ من مركز العمليات الموحد وانه مع وصول الفرق اتضح وجود سيارة من نوع شاص ببطن الوادي تحيط بها المياه من كل جانب وحال تدفق المياه الكثيف بين المحتجزين والخروج الى مناطق امنه.

وفي الحال باشرت فرق الانقاذ اعمالها لتتمنك من اخراج جميع المحتجزين وعددهم ثلاثة اشخاص الى خارج الوادي بصحه جيدة وتقديم الاسعافات الاوليه لهم عن طريق فرق الهلال الاحمر.

واهاب متحدث الدفاع المدني بجميع الاخوة المواطنين والمقيمين باتباع ارشادات وتوجيهات الدفاع المدني عند هطول الامطار والالتزام بعدم قطع الاوديه مهما كانت نسبة المياه وفيها والابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية والتيارات الكهربائية في حال هطول الامطار حفاظا على سلامة الجميع.