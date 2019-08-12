الداخلية السعودية: نجاح الحج يؤكد القدرات التنظيمية للمملكة

قال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، إن نجاح موسم الحج الجاري يعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتيسير وتسهيل نسك الحج، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن سواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو عند زيارتهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة.

وأوضح اللواء التركي، خلال المؤتمر الصحفي الثالث للجهات المشاركة في موسم حج، والذي عُقد الأحد في منى، أن النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية تترجم كذلك مستوى القدرات التنظيمية التي وصلت إليها قوات الأمن وسائر الجهات في المملكة.

وأكد أن كافة الأطراف المعنية مكّنت الحجاج من أداء نسكهم بكل يسر وسلامة وأمان، حيث شاهد الجميع درجة المرونة في حركة السير على جميع الطرق، سواء داخل المشاعر المقدسة أو خارجها، وحسن التنظيم في دخول الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، فضلاً عن اتجاههم نحو منشأة الجمرات وإلى المسجد الحرام لتأدية طواف الإفاضة، والتي بثتها شبكات التلفزيون بدول العالم.

من جهته أفاد حاتم قاضي، المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، أن نقل الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى مشعر منى، تم بسلالة كبيرة، من خلال مسارات عدة، هي قطار المشاعر الذي نقل 350 ألف حاج، والنقل الترددي بالحافلات الذي خدم أكثر من 800 ألف حاج، أما المسار الثالث فهو النقل بنظام الرد والردين، والرابع يتمثل في السير على الأقدام من عرفات مباشرة إلى مزدلفة ثم إلى منى، وهو مسار يفضله بعض الحجاج.

وأشار إلى أن جميع وسائل النقل سارت بصورة سلسلة جداً، بناء على الخطط المسبقة، مؤكداً أن معدل تعطل الحافلات كان متدنياً جداً مقارنة بالسنوات الماضية.

Advertisements

وشدّد قاضي على أهمية تقيد جميع الجهات والقائمين على حملات الحج بالجداول المعدّة لخروج الحجاج من مخيماتهم بغية رمي الجمرات، تفادياً لأي ازدحام.

وأوضح متحدث وزارة الحج والعمرة أن الوزارة خصصت رقماً مجانياً لتلقي أي استفسارات أو ملاحظات (8004304444)، مبيناً أن عدد التائهين الذي تمت إعادتهم إلى أماكن سكنهم في مخيمات المشاعر المقدسة بلغ أكثر من 15 ألفاً، منهم 3700 في منى والبقية كانوا في مشعر عرفات، ومن بينهم 4 أطفال.

بعد ذلك تم عرض فيلم مرئي عن جاهزية المشاعر المقدسة وتكامل خدمات جميع الجهات العاملة في خدمة الحجاج في 350 ألف خيمة بمشعريْ عرفات ومنى.



وقال العميد سامي الشويرخ، المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج، إن حركة حشود الحجاج أثناء تنقلهم ما بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام ومشعر رمي الجمرات، تمت بكل سهولة ويسر وبانسيابية، وفق ما كان معداً له من خطط مسبقة، مضيفاً أن المرحلة الثالثة انتهت، وبدأت منذ الساعات الأولى من الأحد المرحلة الرابعة، التي تتمثل في أعمال ومهام قوات الحج لمواكبة حركة الحجاج، وتنقّلهم في يوم النحر.

وكشف العميد الشويرخ الإحصائيات الناتجة عمّا أنجزته الأجهزة الأمنية في مختلف مناطق المملكة، إذ بلغ عدد مكاتب الحج الوهمية 288 مكتباً وهمياً، والمخالفون الذين لا يحملون تصاريح حج رسمية 40.352 شخصاً، بينما وصل مجموع المركبات المعادة لمخالفتها أنظمة الحج 244.485 مركبة.

كما تم الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق عدد من المخالفين البالغ عددهم 7.027 مقيماً، بعد أخذ بصماتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم، وتطبيق أنظمة مخالفة الحج.

ولفت الشويرخ إلى الشروع في تطبيق النظام على 130 ناقلاً قاموا بنقل الحجاج بطريقة غير رسمية، فيما تمت إعادة 533.006 محرمين من داخل العاصمة المقدسة.