«الجوازات»: حقائب «خصائص» متنقلة للتعرف إلى المجهولين

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جدة - خالد شويل - بعثة "الخليج 365" (المشاعر المقدسة) واصلت المديرية العامة للجوازات تقديم خدماتها للحجاج بالمشاعر المقدسة من خلال فرق الجوازات الميدانية المجهزة بحقائب الخصائص الحيوية المتنقلة للتعرف على مجهولي الهوية المنومين في المستشفيات وزيارة مراكز إرشاد التائهين. واصلت المديرية العامة للجوازات تقديم خدماتها للحجاج بالمشاعر المقدسة من خلال فرق الجوازات الميدانية المجهزة بحقائب الخصائص الحيوية المتنقلة للتعرف على مجهولي الهوية المنومين في المستشفيات وزيارة مراكز إرشاد التائهين. وأوضح قائد قوات الجوازات بالحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد أن «الجوازات» أعدت فرقا ميدانية للطوارئ مزودة بأحدث الأجهزة التقنية للتحقق من هوية الحجاج مجهولي الهوية المنومين في المستشفيات أو التائهين بالتعاون مع الجهات المعنية العاملة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.



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