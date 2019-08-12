شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حالات ولادة في «المشاعر» لحاجات من 4 جنسيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (المشاعر المقدسة) لم يكن موسم الحج عادياً لثماني حاجات من جنسيات مختلفة، بعد أن سجلت مستشفيات النساء والأطفال بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 8 حالات ولادة للنساء خلال أدائهن نسك الحج. وقالت وزارة الصحة في تعليق لـ«الخليج 365» إن الحاجات من الجنسيات الأفغانية والباكستانية والليبية والغينية، وتلقين الرعاية الطبية الكاملة، وسط جهود وإمكانات عالية لتوفير الاحتياجات الرئيسية لكافة المرضى والحجاج.

لم يكن موسم الحج عادياً لثماني حاجات من جنسيات مختلفة، بعد أن سجلت مستشفيات النساء والأطفال بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 8 حالات ولادة للنساء خلال أدائهن نسك الحج. وقالت وزارة الصحة في تعليق لـ«الخليج 365» إن الحاجات من الجنسيات الأفغانية والباكستانية والليبية والغينية، وتلقين الرعاية الطبية الكاملة، وسط جهود وإمكانات عالية لتوفير الاحتياجات الرئيسية لكافة المرضى والحجاج.

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