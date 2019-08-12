شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ساعات لقطع مسافة 5كم في العزيزية ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) floist600 تشهد العزيزية في كل موسم حج ازدحاما كبيرا يغلق الشوارع ويعرقل السير ويؤخر وصول السكان لمقاصدهم، وتتكرر اختناقات العزيزية في كل عام دون أن تجد حلولا ونصيبا من الخطط المرورية التي تنفذها إدارة المرور في موسم الحج، وسط مطالبات من السكان في الأحياء بسرعة اعتماد مشروع القطار ليسهل لهم الوصول إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة دون عقبات، إذ يتطلب للقادم من حي العزيزية للوصول إلى الحرم المكي أكثر من 3 ساعات في مسافة لا تتجاوز 5 كيلو مترات. وجدد السكان مطالبهم بإيجاد حلول جذرية تنهي الازدحام المروري السنوي وتنفيذ الوعود بإنهاء الازدحام والاختناق المروري.

تشهد العزيزية في كل موسم حج ازدحاما كبيرا يغلق الشوارع ويعرقل السير ويؤخر وصول السكان لمقاصدهم، وتتكرر اختناقات العزيزية في كل عام دون أن تجد حلولا ونصيبا من الخطط المرورية التي تنفذها إدارة المرور في موسم الحج، وسط مطالبات من السكان في الأحياء بسرعة اعتماد مشروع القطار ليسهل لهم الوصول إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة دون عقبات، إذ يتطلب للقادم من حي العزيزية للوصول إلى الحرم المكي أكثر من 3 ساعات في مسافة لا تتجاوز 5 كيلو مترات. وجدد السكان مطالبهم بإيجاد حلول جذرية تنهي الازدحام المروري السنوي وتنفيذ الوعود بإنهاء الازدحام والاختناق المروري.

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