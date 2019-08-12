شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب متطوع يقدم الاستشارات للحجاج بـ6 لغات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي ( المشاعر المقدسة)

لم يقف اختلاف اللغات حاجزاً أمام العاملين في مختلف المجالات لخدمة حجاج بيت الله، من بينهم الدكتور عبدالخالق محمد رشيد الحاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، الذي ظل يخدم الحجاج بـ6 لغات.

رشيد مثله وبقية أبناء مكة، لم تكن اللغات عصية عليه، وطوعها لخدمة المسلمين الذين يفدون إلى بيت الله الحرام معتمرين وزوارا وحاجين، من مختلف الجنسيات والألسن واللكنات واللهجات، مستفيدين من الاحتكاك الدائم بالقادمين إلى مكة المكرمة خصوصا في موسم الحج، ليكون التلاقي هو المدرسة التي تعلم فيها أبناء مكة فن الترجمة، وكسروا عبرها حاجز اللغات، فضلا عن دراستهم في عدد من بلدان العالم. وقال رشيد لـ«الخليج 365»: «تطوعت هذا الموسم لخدمة حجاج بيت الله الحرام بصحة مكة المكرمة من خلال تقديم الاستشارات الطبية للمرضى والمراجعين، إذ أتقن ست لغات، هي: العربية، الإنجليزية، الروسية، الروهنغية، الأردو، والبنغالية». وأضاف «أحببت الاستفادة من اللغات التي أتقنها في العمل التطوعي وانضممت إلى فريق العمل التطوعي بمركز بلاغات الصحة 937 كمترجم للرد على البلاغات واستفسارات الحجاج الناطقين بغير العربية».