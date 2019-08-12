شكرا لقرائتكم خبر عن أمراء المناطق يؤدون صلاة العيد.. ويعايدون المرضى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المكاتب الداخلية)

أدى أمراء المناطق أمس (الأحد)، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين، فيما استقبلوا المهنئين بالعيد، رافعين باسمهم ونيابة عن الأهالي أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يحفظ قيادة المملكة وأن يعيد هذه المناسبة على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يتقبل من الحجيج حجهم.

ونوه الأمراء بما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات ساهمت في قضاء مناسكهم وشعائر الحج بكل يسر وسهولة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتكاتف وتعاون جميع الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات المتنوعة والتسهيلات والمساعدات سواء الإرشادية منها أو التوعوية أو الصحية، وغيرها من الخدمات التي تحقق لحجاج بيت الله الحرام الأمن والأمان وأداء مناسكهم في سكينة وطمأنينة.

وزار عدد من أمراء المناطق، المرضى المنومين بالمستشفيات ومراكز التأهيل الشامل، مقدمين لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخيرات، كما قدموا لهم الورود، فيما عبّر المرضى عن التهنئة للأمراء مقدرين هذه الزيارة الكريمة.