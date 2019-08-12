شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن» يعيد حقيبة الـ 3800 دولار إلى حجاج أمريكان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله راجح العبدلي (مكة المكرمة)

أعاد البحث الجنائي بالعاصمة المقدسة مبالغ مالية وجوازات سفر لحجاج أمريكان بعد فقدانها داخل سيارة أجرة. وفي التفاصيل، ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة من حاج عن فقدان حقيبته داخل سيارة أجرة، وعلى الفور تم إبلاغ مركز شرطة جرول وتولى البحث الجنائي ملف القضية، وبعد مرور 24 ساعة تمكنت فرقة البحث بقيادة المقدم عبدالله الصبحي والرقيب حامد العصيمي وعبدالرحيم الحبيب بمتابعة مدير البحث الجنائي في العاصمة المقدسة العقيد محمد العرابي، من إعادة الحقيبة المفقودة للحجاج الأمريكان.

"الخليج 365" التقت بالحجاج الأمريكان الذين رووا تفاصيل قدومهم إلى المملكة، إذ قال عبدالباسط وشقيقه إلياس -مدرسان بإحدى مدارس نيويورك- ومحيي الدين يعمل في الجيش الأمريكي، إنهم قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية لأداء فريضة الحج ولدى وصولهم إلى مقر سكنهم بحي التيسير وتحويلهم من سكن إلى آخر بواسطة سيارتي أجرة كانت معهم ثلاث حقائب؛ بداخل إحداها مبلغ مالي يقدر بـ3800 دولار وجواز سفر، وعلى الفور أبلغ عبد الباسط الشرطة بالواقعة التي نجحت خلال فترة وجيزة في إعادتها لهم، مبدين انبهارهم بسرعة تفاعل الأمن السعودي.