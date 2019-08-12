شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل مهراج لـ الخليج 365 : انهاء تأشيرات 24 ألف حاج فرنسي في 20 دقيقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الأكلبي (المشاعر المقدسة)

أكد القنصل العام لفرنسا لدى المملكة مصطفى مهراج، تنديد بلاده بأي محاولة لتسييس الحج؛ إذ إنه شعيرة دينية يجب ألاّ تمس.

وأشار إلى أن جميع الحجاج الفرنسيين هذا العام صدرت تأشيراتهم عبر المسار الإلكتروني؛ ما أسهم في إنهاء إجراءاتهم خلال مدة لم تتجاوز الـ20 دقيقة، بعد أن كانوا في السنوات الماضية ينتظرون في المطار نحو 4 ساعات ليدخلوا المنافذ السعودية.

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ونوه بأنه في العام القادم ستطبق إجراءات أكثر لتسهيل دخول الحجاج الفرنسيين عبر المنافذ السعودية. وأوضح القنصل الفرنسي أن أعداد الحجاج الفرنسيين هذا العام بلغت 24 ألف حاج فرنسي، لافتاً إلى أن زيادة أعدادهم في الأعوام القادمة أمر تقرره الحكومة السعودية.

وقال: «نحن سعداء جدّاً بحسن الترتيبات والتجهيزات التي تقدمها الحكومة السعودية للحجاج، فجميع الوكالات والجمعيات الفرنسية المختصة بتنظيم الحج تشيد بجهود السعودية في كافة الخدمات المقدمة للحجاج».

وبين مهراج أن أكثر ما لفت نظره ونظر الحجاج الفرنسيين في المشاعر المقدسة هو مناخ العبادة، وحسن الترتيبات وسلاسة التعامل من جميع القطاعات السعودية المعنية بالحج. وأفاد بقوله: «تنسيقية وكالات الحج الفرنسية تنظم دورات إرشادية للراغبين في تأدية فريضة الحج يتعرفون من خلالها على كافة الدلالات، التي تساعدهم على تأدية نسكهم بلا مشكلات، وفي المملكة تفتتح القنصلية الفرنسية كل عام مكتباً خاصاً، يستمر أسبوعين يهتم بالحجاج الفرنسيين عن قرب ويلبي حاجاتهم ومطالبهم».