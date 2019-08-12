شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: تماس يخلي 12 شخصاً من «شقة الصفا» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة)أخلت فرق الدفاع المدني بجدة مساء أمس (الأحد)، 12 شخصا من عمارة سكنية إثر اندلاع حريق في شقة بحي الصفا.
وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، فإن فرق التحقيق توصلت إلى الأسباب التي أدت إلى نشوب حريق بالشقة الواقعة بالطابق الـ3 للبناية وسط المحافظة. وأشار إلى أن تماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران في إحدى الغرف، مؤكدا إخلاء 12 ما بين نساء وأطفال ورجل من داخل البناية دون تسجيل أي خسائر بالأرواح، فيما أصيب رجل بحروق بسيطة تلقى العلاج من قبل الهلال الأحمر في موقع الحادثة.
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