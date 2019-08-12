شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: المملكة رحبت بضيوف الرحمن دون استثناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية أمس (الأحد) في الديوان الملكي بقصر منى، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، والأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.

من جهته، ألقى مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد الحربي، كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، رفع فيها خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نيابة عن أعضاء اللجنة الأمنية للحج والقوات المشاركة في الحج، قائلا: «نحمد الله إليكم يا سيدي أن يسّر لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وأمن واطمئنان حيث قضوا يوم التروية بمنى، ووقفوا بصعيد عرفات الطاهر، وباتوا بمزدلفة، ورموا جمرة العقبة وألسنتهم تلهج بالشكر لله عز وجل الذي منّ عليهم بأداء مناسك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان وجميعهم ينعمون بما وفرته لهم حكومتكم الرشيدة من خدمات وتسهيلات على مدار الساعة».

ولفت إلى أن ما تحقق من نجاح لخطط أمن الحج لهذا العام منذ وصول طلائع الحجيج إلى المشاعر المقدسة عبر منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية كان بفضل الله ثم بفضل رعاية الملك سلمان الكريمة وعنايته الدائمة بضيوف الرحمن وبتوجيهات ولي العهد، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا. وتابع «كما أن المتابعة المستمرة من أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة قد يسرت لأبنائكم رجال الأمن أداء مهامهم وتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية بمهنية عالية لتحقيق الأمن والسلامة والراحة لحجاج بيت الله الحرام».

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بعد ذلك، ألقى المقدم مشعل الحارثي قصيدة شعرية بهذه المناسبة. بعدها تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين. وفي ختام حفل الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء مع الملك سلمان. حضر حفل الاستقبال، الأمراء: مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، خالد بن فهد بن خالد، طلال بن سعود بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد بن بندر، مستشار خادم الحرمين الشريفين فيصل بن خالد، وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي الدكتور خالد بن فيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين محمد بن نواف، فيصل بن سعود بن محمد، محافظ جدة مشعل بن ماجد، أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، سعود بن سعد بن محمد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا منصور بن ناصر، مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالعزيز بن سطام، محمد بن بندر بن عبدالعزيز، سلطان بن خالد الفيصل، أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء تركي بن محمد بن فهد، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عبدالعزيز بن سعود بن نايف، نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، وزير الحرس الوطني عبدالله بن بندر، سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وخالد بن مشعل بن ماجد.

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الله حبا المملكة بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار،

فأدّت واجبها مرضاةً له سبحانه، ورحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة. وقال: «لم يتحقق ذلك إلاّ بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة بكل قطاعاتها». وأضاف موجهاً حديثه لقادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها، والحضور: «يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عائداً علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول». وتابع الملك سلمان «بهذه المناسبة العزيزة على جميع المسلمين، نسجل تقديرنا لما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن. وفي الذود عن حياض الوطن، وحماية المقدسات، والتضحية في ميدان الشرف. وهي جهود وتضحيات كانت وستظل محل فخر الوطن واعتزازه. نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه نعمة الخير والأمن والإيمان. وكل عام وأنتم بخير».