شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وهادي يبحثان مستجدات الأوضاع في اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الأحد) في الديوان الملكي بقصر منى، رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم. كما حضره من الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.
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