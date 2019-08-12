شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين للرئيس التركي: لن نألو جهدا في سبيل تأدية ضيوف الرحمن مناسكهم بيسر وأمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة لن تألو جهدا في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الأحد) من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك. وقد بادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التركي التهنئة بالعيد. كما هنأ الرئيس التركي خلال الاتصال، خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل التيسير على الحجاج.

فيما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً من ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لولي عهد الكويت على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.