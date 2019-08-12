شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم «النحر».. ما هو «القَر»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (المشاعر المقدسة) بعد النحر، ورمي جمرة العقبة، والطواف في الحرم المكي، وأداء نسك الحلق أو التقصير، يبدأ حجاج بيت الله الحرام بالاستراحة والاستقرار في مشعر منى وهو اليوم الذي يسمى بـ«القَر». ويقول عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر لـ«الخليج 365» إن يوم القَر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، وسمّي بهذا الاسم لأنّ المسلمين يتوجّهون في هذا اليوم إلى مشعر منى للاستراحة، بعد انتهائهم من طواف الإفاضة والذبح. وأوضح أن يوم القَر يعد من الأيام العظيمة، كما ورد عن الرسول محمّد عليه الصلاة والسلام: «أعظم الأيّام عند الله يوم النحر، ثمّ يوم القر». وأشار إلى أن الأحاديث الصحيحة تؤكد أن يوم القَر من الأيام المعدودات التي لا يُرد فيها الدعاء.

بعد النحر، ورمي جمرة العقبة، والطواف في الحرم المكي، وأداء نسك الحلق أو التقصير، يبدأ حجاج بيت الله الحرام بالاستراحة والاستقرار في مشعر منى وهو اليوم الذي يسمى بـ«القَر». ويقول عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر لـ«الخليج 365» إن يوم القَر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، وسمّي بهذا الاسم لأنّ المسلمين يتوجّهون في هذا اليوم إلى مشعر منى للاستراحة، بعد انتهائهم من طواف الإفاضة والذبح. وأوضح أن يوم القَر يعد من الأيام العظيمة، كما ورد عن الرسول محمّد عليه الصلاة والسلام: «أعظم الأيّام عند الله يوم النحر، ثمّ يوم القر». وأشار إلى أن الأحاديث الصحيحة تؤكد أن يوم القَر من الأيام المعدودات التي لا يُرد فيها الدعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد يوم «النحر».. ما هو «القَر»؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.