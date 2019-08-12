شكراً للمملكة.. شعبها محب للخير

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى) أعرب حاج إيراني عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين؛ لما تقدمه من عناية كبيرة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدا أن ذلك يبرز اهتمام الدولة بأكملها وكذلك شعب المملكة المحب للخير. وقال الحاج الإيراني عبدالحميد غلام، الذي أدخل لمدينة الملك عبدالله الطبية جراء تعرضه لوعكة صحية، واصطحب عبر القافلة الطبية المسائية لعرفات أمس: «شكراً لقيادتكم.. شعبكم محب للخير ولديكم أفضل مستشفيات في العالم»، مشيرا إلى أن ما قدم له من خدمات صحية جعله سعيدا وأشعره بالراحة والطمأنينة.

أعرب حاج إيراني عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين؛ لما تقدمه من عناية كبيرة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدا أن ذلك يبرز اهتمام الدولة بأكملها وكذلك شعب المملكة المحب للخير. وقال الحاج الإيراني عبدالحميد غلام، الذي أدخل لمدينة الملك عبدالله الطبية جراء تعرضه لوعكة صحية، واصطحب عبر القافلة الطبية المسائية لعرفات أمس: «شكراً لقيادتكم.. شعبكم محب للخير ولديكم أفضل مستشفيات في العالم»، مشيرا إلى أن ما قدم له من خدمات صحية جعله سعيدا وأشعره بالراحة والطمأنينة.

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