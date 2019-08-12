شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية جمعت 81 دولة على قلب واحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (المشاعر المقدسة) وصف النائب بمجلس النواب العراقي سالم العيساوي الأصوات التي تحاول تسييس الحج بـ«النشاز» ومحاولة بث السموم والأحقاد، للنيل من السعودية من خلال التشكيك في قدرتها على شؤون الحج. وقال لـ«الخليج 365»: من أراد التحقق من المجهود الجبار الذي تبذله المملكة حكومة وشعباً فليأت إلى ميدان الحج بمكة المكرمة ليرى ما تقوم به من أجل راحة الحجيج وسلامتهم بتناغم كبير بين كافة الإمكانيات والطاقات وأجهزة الدولة التي تشارك في الحج بالإضافة إلى الأهالي. وأضاف العيساوي أن المملكة جمعت أكثر من 81 دولة ضمن برنامج الملك سلمان لتؤكد معنى السلام والتعايش.

وصف النائب بمجلس النواب العراقي سالم العيساوي الأصوات التي تحاول تسييس الحج بـ«النشاز» ومحاولة بث السموم والأحقاد، للنيل من السعودية من خلال التشكيك في قدرتها على شؤون الحج. وقال لـ«الخليج 365»: من أراد التحقق من المجهود الجبار الذي تبذله المملكة حكومة وشعباً فليأت إلى ميدان الحج بمكة المكرمة ليرى ما تقوم به من أجل راحة الحجيج وسلامتهم بتناغم كبير بين كافة الإمكانيات والطاقات وأجهزة الدولة التي تشارك في الحج بالإضافة إلى الأهالي. وأضاف العيساوي أن المملكة جمعت أكثر من 81 دولة ضمن برنامج الملك سلمان لتؤكد معنى السلام والتعايش.

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