تثني على جهود «الصحة» في الحدث الكبير

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المشاعر المقدسة) أعرب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن فخره بالجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن في الحج، التي كانت محل إشادة منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن كل ما قدم ويقدم جاء بدعم وتوجيهات ولاة الأمر. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس غرد على حسابه في «تويتر»: «

أعرب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن فخره بالجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن في الحج، التي كانت محل إشادة منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن كل ما قدم ويقدم جاء بدعم وتوجيهات ولاة الأمر. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس غرد على حسابه في «تويتر»: « السعودية ترحب بمليوني حاج، والمنظمة تشيد بدور وزارة الصحة المكثف والمهم لمواجهة التحديات الصحية أثناء الحدث الكبير».

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