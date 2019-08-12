السعودية | صور.. قوة الدفاع الجوي السعودية متأهبة لحماية الحجاج

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شكرا لقرائتكم صور.. قوة الدفاع الجوي السعودية متأهبة لحماية الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سخّرت وزارة الدفاع السعودية إمكانياتها البشرية والفنية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وفي الوقت الذي تدحر فيه قوات الجيش السعودي الميليشيات الحوثية في الحد الجنوبي، تشارك وزارة الدفاع أيضاً بجميع فروع القوات المسلحة السعودية في الحج بطواقم كبيرة على أعلى مستوى من الجاهزية والتدريب.
وفي هذا السياق، بث حساب وزارة الدفاع على "تويتر" صورتان لمضادات الصواريخ التي تنشرها قوات الدفاع الجوي في مكة المكرمة، أرفقتهما بتعليق: "قوات الدفاع الجوي كالشمس تنير الأمان.. وكالضياء نُهيب الظلام".
وأثارت الصورتان الإعجاب حيث رأى النشطاء على "تويتر" أنها رسالة جاهزية صريحة.
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