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صورة لافتة لولي العهد مع المفتي تلقى رواجاً واسعاً في مواقع التواصل

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جذبت صورة التقطت في قصر منى أنظار المتابعين بعد أن جمعت كلاً من ولي العهد وزير الدفاع الأمير ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في حديث هامس.

وأظهرت الصورة ولي العهد وهو ينصت للمفتي بالكلية في حديث هامس بينهما..، خلال لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الأمراء والعلماء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج.

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