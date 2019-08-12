صورة لمحمد صلاح مع “الكلاكيت” تثير تساؤلات متابعيه.. وهذه حقيقتها

:



.

أثارت صورة نشرها لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح، وهو يحمل لوح “الكلاكيت” الذي يستخدم أثناء تصوير المشاهد السينمائية الكثير من التساؤلات بين متابعيه.

وعلق كثير من المتابعين، ومن بينهم الفنان المصري بيومي فؤاد على الصورة، متسائلين حول ما إذا كان صلاح سيتوجه لتمثيل فيلم سينمائي.

وكشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، حقيقة الصورة، مؤكدة أنها جاءت خلال إجراء صلاح حواراً جديداً مع الشبكة..، سيتم بثه قريبا، حيث يظهر على لوح “الكلاكيت” بعض الحروف والأسماء التي تُشير إلى أن التصوير لصالح برنامج “Connect the World”، الذي تقدمه الإعلامية بيكي أندرسون.

يذكر أن صلاح ظهر في حلقة سابقة بنفس البرنامج شهر أبريل 2018، وتحدث عن مشواره الكروي حتى الاحتراف في فريق ليفربول الإنجليزي.