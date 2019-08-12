السعودية اليوم / وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة وجميع انحاء الأرض بعيد الأضحى المبارك



واشنطن 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019م واس

هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم, المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على حسابه على تويتر أن يجلب العيد للمسلمين "الفرح والسعادة، وهم يحتفلون مع عائلاتهم".

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03:53ت م

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