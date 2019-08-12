حج / سماحة المفتي يلتقي وزير التعليم في منى



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، في مقر إقامته بمشعر منى في مكة المكرمة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وجرى خلال اللقاء تناول الدور الذي تبذله وزارة التعليم ومنسوبيها في دعم الأجهزة الحكومية المكلفة بتنظيم الحج في كل عام.

وتناول الحديث الدور التطوعي الذي أبداه موظفو وموظفات وطلاب وطالبات الجامعات والتعليم العام، والأدوار المناطة بهم سواءٌ في معسكرات الخدمة العامة لجمعية الكشافة العربية

وأوضح معالي الدكتور حمد آل الشيخ أن هذا اللقاء يأتي في إطار إطلاع سماحته على الدور البناء الذي يضطلع به شباب وشابات الوطن، والتفاني في العمل ضمن مؤسسات الدولة المختلفة التي تسهم في رعاية الحاج والمعتمر تعظيماً لشعائر الله، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة المباركة التي سخرت إمكاناتها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما .

// انتهى //

01:28ت م

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منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، في مقر إقامته بمشعر منى في مكة المكرمة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.وجرى خلال اللقاء تناول الدور الذي تبذله وزارة التعليم ومنسوبيها في دعم الأجهزة الحكومية المكلفة بتنظيم الحج في كل عام.وتناول الحديث الدور التطوعي الذي أبداه موظفو وموظفات وطلاب وطالبات الجامعات والتعليم العام، والأدوار المناطة بهم سواءٌ في معسكرات الخدمة العامة لجمعية الكشافة العربية السعودية وغيرها.وأوضح معالي الدكتور حمد آل الشيخ أن هذا اللقاء يأتي في إطار إطلاع سماحته على الدور البناء الذي يضطلع به شباب وشابات الوطن، والتفاني في العمل ضمن مؤسسات الدولة المختلفة التي تسهم في رعاية الحاج والمعتمر تعظيماً لشعائر الله، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة المباركة التي سخرت إمكاناتها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما .// انتهى //01:28ت م0300

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