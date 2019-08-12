شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد والرئيس اليمني يستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية خاصة التطورات في عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في منى اليوم، مع رئيس الجمهورية اليمنية الرئيس عبدربه منصور هادي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن.

حضر الاجتماع، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

فيما حضره من الجانب اليمني، نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ودولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.