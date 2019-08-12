نتائج نشر المواد الإعلامية للجمهور الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجل اليوم الرابع من أيام تنفيذ استراتيجية التواصل الإعلامية العالمية لوزارة الإعلام المزيد من النتائج الإيجابية الاستثنائية لصالح الصورة الإعلامية للمملكة عربيا ودوليا، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من الخطة، والتي شملت إبراز المحتوى بلغات جديدة بهدف نقل المواد الإعلامية السعودية إلى قرائها مباشرة للمرة الأولى، وخلال فترة اختيرت بعناية، إذ تتزامن مع حلول عطلة نهاية الأسبوع في الغرب وبدء الاحتفال بعيد الأضحى في الدول الإسلامية.

وبحسب ما أظهرته الأرقام في أنظمة الرصد لدى المركز، فقد سجلت اللغة الملاوية في اليوم الرابع من أيام التغطية أكثر من 367 ألف مشاهدة، بزياة تقارب 217% مقارنة بنتائج اليوم السابق، بينما سجلت اللغة الكوية 174 ألف مشاهدة، بزيادة 43% عن اليوم السابق، في حين حازت المواد باللغة الأسبانية على 217 ألف مشاهدة، بزيادة 51% عن اليوم السابق.

الزيادة الأبرز ظهرت على صعيد اللغة الأوردية، وذلك بعد شمولها بالمرحلة الثانية من خطة الاستهداف، إذ سجلت المواد المنشورة بتلك اللغة أكثر من 282 ألف مشاهدة، بزيادة 810%، تبعتها ضمن المرحلة الثانية أيضا اللغة التركية، التي سجلت زيادة بواقع 235% مع حصول المواد المنشورة من خلالها على قرابة 470 ألف مشاهدة، في حين نمت نسبة مشاهدة المحتوى باللغة الفرنسية بواقع 56 في المائة، مع تسجيل مشاهدات زادت عن 112 ألف مشاهدة.

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أما مجموع مشاهدات المواد المرئية في المنصات الرقمية باللغة العربية فقد وصل هذا العام إلى 15 مليون مشاهدة، بنسبة نمو تصل إلى 68.5% مقارنة بنتائج كامل عام 2018.

وعلى صعيد وسائل الإعلام الدولية، فقد تواصلت التغطيات الإيجابية، واهتمت وسائل الإعلام الدولية بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها المملكة لضمان انسيابية تحرك الحجاج من جبل عرفة إلى مشعر منى ومناطق رمي الجمرات، كما أبرزت خبر وصول خادم الحرمين الشريفين للإشراف بنفسه على سير الحج.

وحفلت وسائل الإعلام الدولية أيضا بالمواد المرئية المؤثرة عن مظاهر الخشوع في جبل عرفات، ووجوه الحجاج العامرة بالمشاعر المتنوعة خلال رمي الجمار أو أداء الصلاة ورفع الأدعية، وتظهر في الصور بشكل واضح وإيجابي مظاهر تعكس تطور البنية التحتية في منطقة الحرم ومستوى الخدمات المقدمة.

وبحسب ما أظهرته الأرقام المجمّعة حتى الحادي عشر من أغسطس، فقد نجح المركز في نشر محتوى عبر 11 لغة، مسجلا مشاهدات تقارب بمجموعها 20 مليون مشاهدة بمختلف اللغات، علما أن الأرقام المجمّعة للعام 2018 برمته لا تزيد عن 12 مليون مشاهدة، أي بنسبة نمو تصل إلى 66.6%، رغم انتهاء الموسم حتى الآن.