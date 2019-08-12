السعودية | التحالف: إحالة إحدى نتائج العمليات لفريق تقييم الحوادث

شكرا لقرائتكم التحالف: إحالة إحدى نتائج العمليات لفريق تقييم الحوادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الأحد 11 أغسطس/آب، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف "تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية المقاتلة" بمحافظة حجة، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

وأكد العقيد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.