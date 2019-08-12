، سمو ولي العهد يجتمع مع الرئيس اليمني ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في منى اليوم، مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن.
حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.
فيما حضره من الجانب اليمني، نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.
سمو ولي العهد يجتمع مع الرئيس اليمنيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-12
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في منى اليوم، مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن.
حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.
فيما حضره من الجانب اليمني، نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
02:15 AM
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في منى اليوم، مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن.
حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.
فيما حضره من الجانب اليمني، نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.
، سمو ولي العهد يجتمع مع الرئيس اليمني ،
المصدر : الخليج 365
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