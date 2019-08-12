، كم عدد الكيلومترات التي يقطعها الحجاج مشيًا يوميًّا؟.. "الخليج 365" تجيب ،

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وثَّقت هواتف الحجاج الذكية عدد الكيلومترات التي يقطعونها يوميًّا داخل المشاعر المقدسة تنقلاً بين مرافق مشعر منى بعدما رموا الجمرة الكبرى، وهم يشاهدون المنشآت، ويتعرفون على تفاصيلها في ظل التقدم الكبير الذي تشهده.
"الخليج 365" استعرضت عبر رصد هواتف عدد من الحجاج عدد الكيلومترات التي سجلتها هواتفهم في مشعر منى، وكان متوسطها ٦ كيلومترات، تجولوا خلالها بين المنشآت، يشاهدون المنشآت الحديثة بعدما انتهوا من رمي الجمرات.
كم عدد الكيلومترات التي يقطعها الحجاج مشيًا يوميًّا؟.. "الخليج 365" تجيب
وثَّقت هواتف الحجاج الذكية عدد الكيلومترات التي يقطعونها يوميًّا داخل المشاعر المقدسة تنقلاً بين مرافق مشعر منى بعدما رموا الجمرة الكبرى، وهم يشاهدون المنشآت، ويتعرفون على تفاصيلها في ظل التقدم الكبير الذي تشهده.
"الخليج 365" استعرضت عبر رصد هواتف عدد من الحجاج عدد الكيلومترات التي سجلتها هواتفهم في مشعر منى، وكان متوسطها ٦ كيلومترات، تجولوا خلالها بين المنشآت، يشاهدون المنشآت الحديثة بعدما انتهوا من رمي الجمرات.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:27 AM
شاهدوا المنشآت الحديثة بالسعودية بعدما انتهوا من رمي الجمرات
وثَّقت هواتف الحجاج الذكية عدد الكيلومترات التي يقطعونها يوميًّا داخل المشاعر المقدسة تنقلاً بين مرافق مشعر منى بعدما رموا الجمرة الكبرى، وهم يشاهدون المنشآت، ويتعرفون على تفاصيلها في ظل التقدم الكبير الذي تشهده.
"الخليج 365" استعرضت عبر رصد هواتف عدد من الحجاج عدد الكيلومترات التي سجلتها هواتفهم في مشعر منى، وكان متوسطها ٦ كيلومترات، تجولوا خلالها بين المنشآت، يشاهدون المنشآت الحديثة بعدما انتهوا من رمي الجمرات.
، كم عدد الكيلومترات التي يقطعها الحجاج مشيًا يوميًّا؟.. "الخليج 365" تجيب ،
المصدر : الخليج 365
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