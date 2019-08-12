، رئيس علماء باكستان يهنئ الملك وولي العهد بعيد الأضحى ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشيخ الأشرفي أشاد بما تحقق من نجاحات في أعمال الحج

رفع رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ طاهر محمود أشرفي، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يجعله عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم على السعودية عزها واستقرارها.

وأثنى الشيخ الأشرفي على ما حققه المملكة العربية السعودية من إنجازات فائقة وخدمات متميزة، قُدِّمت للحجاج في المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى، وأسهمت في التيسير عليهم لأداء النسك بكل طمأنينة وسكينة.. مؤكدًا أنها جهود محمودة ومشكورة، يقف خلفها قادة هذه البلاد المباركة التي تفانت في خدمة ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم.

وقال رئيس مجلس علماء باكستان: إن الحج بأيدٍ أمينة في ظل واهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -. مبينًا أن ما تقدمه السعودية لضيوف الرحمن من خدمات ومشاريع عملاقة يثلج الصدر، ويحفظ الحجاج الذين قَدِموا من مشارق الأرض ومغاربها، ويسهل عليهم أداء الفريضة.

ولفت الشيخ الأشرفي النظر إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج برنامج إسلامي عالمي، يلتقي من خلاله العلماء والدعاة ورؤساء المراكز الإسلامية، ويتشاورون في أمور دينهم ودنياهم، ويحققون تطلعات المسلمين الذين ينظرون إلى السعودية نظرة أمل وأمان.

وفي ختام التصريح رفع الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من نصرة ودعم، كما شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تقديم كل التسهيلات لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج منذ وصولهم إلى السعودية، وتوجيهه بتذليل الصعوبات كافة، وتقديم أرقى الخدمات للضيوف.