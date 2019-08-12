- 1/2
- 2/2
رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز: أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠هـ, سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان.
"فيصل بن خالد" يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-12
رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز: أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠هـ, سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:17 AM
سائلاً الله أن يعيده على المسلمين والعرب بالخير والمسرات
رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز: أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠هـ, سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان.
، "فيصل بن خالد" يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "فيصل بن خالد" يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.