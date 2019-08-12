محمد بن مسعود - الدمام - لأهميتها المعنوية لعمال النظافة وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، جميع البلديات بتفعيل مبادرة "غداء العيد وياهم" نظرًا لأهميتها المعنوية نحو عمال النظافة باعتبارهم شركاء في التنمية. وشارك في مبادرة "غداء العيد وياهم" عدد من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية والذين شاركوا عمال النظافة التكريم وتناول وجبة الغداء، للتعبير عن فرحة العيد ومشاركتهم تهاني العيد ضمن بيئة عمل واحدة. "الجبير" يوجّه البلديات بتفعيل "غداء العيد وياهم" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-12 وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، جميع البلديات بتفعيل مبادرة "غداء العيد وياهم" نظرًا لأهميتها المعنوية نحو عمال النظافة باعتبارهم شركاء في التنمية. Advertisements وشارك في مبادرة "غداء العيد وياهم" عدد من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية والذين شاركوا عمال النظافة التكريم وتناول وجبة الغداء، للتعبير عن فرحة العيد ومشاركتهم تهاني العيد ضمن بيئة عمل واحدة. 12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 12:52 AM لأهميتها المعنوية لعمال النظافة لأهميتها المعنوية لعمال النظافة وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، جميع البلديات بتفعيل مبادرة "غداء العيد وياهم" نظرًا لأهميتها المعنوية نحو عمال النظافة باعتبارهم شركاء في التنمية. وشارك في مبادرة "غداء العيد وياهم" عدد من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية والذين شاركوا عمال النظافة التكريم وتناول وجبة الغداء، للتعبير عن فرحة العيد ومشاركتهم تهاني العيد ضمن بيئة عمل واحدة. ، "الجبير" يوجّه البلديات بتفعيل "غداء العيد وياهم" ،

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