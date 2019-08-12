شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدي يفاجئ الجميع بهذا الاعلان المتعلق بالسعودية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الامارات في كلمة له قبل قلبل انهم مستعدون للعمل مع التحالف بقيادة السعودية.
وأكد إلتزامهم بوقف إطلاق النار في عدن الذي دعا إليه تحالف دعم الشرعية.
وأضاف “الزبيدي” أن أحداث اغسطس فرضت علينا، وكان موقفنا فيها هو رد الفعل
وقال: “نجدد ثقتنا بالمملكة العربية السعودية ونعلن استعدادنا للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الملك سلمان
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