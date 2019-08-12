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الزبيدي يفاجئ الجميع بهذا الاعلان المتعلق بالسعودية

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عدن - ياسمين التهامي - قال عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الامارات في كلمة له قبل قلبل  انهم مستعدون للعمل مع التحالف بقيادة .

 وأكد إلتزامهم بوقف إطلاق النار في عدن الذي دعا إليه تحالف دعم الشرعية.

وأضاف “الزبيدي” أن أحداث اغسطس فرضت علينا، وكان موقفنا فيها هو رد الفعل

وقال: “نجدد ثقتنا بالمملكة العربية السعودية ونعلن استعدادنا للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الملك سلمان

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