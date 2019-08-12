حريق بحي الصفا بجدة يتسبب في اخلاء ١٢ شخص

نجحت فرق الدفاع المدني بجدة مساء اليوم من اخماد حريق نشب في شقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاث ادوار وملحق بحي الصفا وسط المحافظة ، وذكر الدفاع المدني ان فرق الانقاذ تمكنت من اخلاء ١٢ شخص مابين نساء واطفال ورجل من داخل البناية دون تسجيل اي خسائر بالارواح وفي التفاصيل اشار المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان ان فرق التحقيق توصلت اليوم الى الاسباب التي ادت الى نشوب حريق باحد البناية بحي الصفا واشار " ان ماس كهربائي كان خلف اندلاع الحريق الذي تسبب في اشتعال النار باحد الغرف بشقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاث ادوار وملحق واضاف " ان فرق الانقاذ تمكنت من اخلاء ( ١٢ ) شخص بينهم اطفال ونساء و رجل تعرض لحروق بسيطة تلقى العلاج من قبل الهلال الاحمر في موقع الحادث ، فيما تمكنت فرق الاطفاء من الوصول الى نقلط اللهب واخماده وتهوئة اروقة الشقة من الادخنه المتصاعده والتاكد من عدم وجود اي اشخاص خلاف من تم اخلائهم عن طريق فرق الانقاذ . --



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