أمير جازان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى

انير جازان يقبل طفلة من ذوي الشهداء (تصوير : يحيى مدخلي)

أشاد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بنجاح موسم الحج لهذا العام، الذي ما كان يتحقق لولا فضل الله تعالى، ثم بفضل ما وفرته الدولة من مشروعات ضخمة، وتسخير التسهيلات المادية والبشرية، كافة لخدمة الحجاج مما سهّل عليهم أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. ونوه بما توليه القيادة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية المواطن والمقيم، وأهمية دور المواطن في التنمية والتطوير وحفظ الأمن والأمان وحماية دوت الخليج ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد التي أُسست على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقواعد شريعتنا الإسلامية السمحة. ورفع الأمير محمد بن ناصر التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وكان أمير المنطقة قد استقبل المهنئين بالعيد بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان الليلة من مديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس المنطقة وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأُقيم حفل خطابي حيث أُلقيت كلمة أهالي محافظة الطوال ألقاها نيابة عنهم محمد طواشي قدم خلالها التهنئة للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز نيابة عن أبناء المحافظة خاصة وأهالي المنطقة بشكل عام بهذه المناسبة ، منوهاً بالجهود التي يبذلها لتحقيق المزيد من النمو والتطور والتقى أمير المنطقة بعدها بالعديد من أبناء الشهداء بمحافظة الطوال الذين حضروا مشاركين فرحة العيد.



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