الملك: نرحب بجميع الحجاج دون استثناء ونذرنا أنفسنا لراحتهم

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن المملكة رحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة. وأضاف خلال استقباله في الديوان الملكي بقصر منى، أمس، الرئيس اليمني، والأمراء، والمفتي وكبار المدعوين والعسكريين، أن ذلك لم يتحقق إلّا بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة بكل قطاعاتها.

على صعيد متصل، قال الملك سلمان بن عبدالعزيز، في تغريدة على تويتر: «إننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبا لراحة ضيوف الرحمن».

إلى ذلك اجتمعت لحجاج بيت الله الحرام أمس، فرحتان لا شيء يعدلهما.. فرحة وصولهم إلى مشعر منى بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والنفرة لمزدلفة، وفرحة حلول عيد الأضحى المبارك - يوم الحج الأكبر.

1900 غسلة كلى

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تمكين حاج إندونيسي من الحركة

أعادت الصحة الحركة لحاج إندونيسي في العقد الخامس من عمره، بعد أن فقدها على إثر سقوطه في الحرم المكي وإصابته في العمود الفقري، حيث قامت بتأهيله وإعادته إلى الحركة تدريجيا.

إنقاذ حياة ألماني

تمكنت المدينة الطبية من إنقاذ حياة حاج ألماني «64 عاما»، بعد أن توقف قلبه نتيجة تسارع بطيني خطير في ضربات القلب، وتماثل للشفاء، وعاد لممارسة شعائره.