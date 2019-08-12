على صعيد متصل، قال الملك سلمان بن عبدالعزيز، في تغريدة على تويتر: «إننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبا لراحة ضيوف الرحمن».
إلى ذلك اجتمعت لحجاج بيت الله الحرام أمس، فرحتان لا شيء يعدلهما.. فرحة وصولهم إلى مشعر منى بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والنفرة لمزدلفة، وفرحة حلول عيد الأضحى المبارك - يوم الحج الأكبر.
1900 غسلة كلى
29 عملية قلب مفتوح
خدمات صحية لـ 363567 حاج وحاجة
685 قسطرة قلبية
532 عملية جراحية
8 مجازر و40 ألف موظف
مليون أضحية في 84 ساعة عمل متواصلة
نظام مراقبة آلي
8 منشآت نموذجية
طاقة قصوى لمشروع الهدي والأضاحي
تمكين حاج إندونيسي من الحركة
أعادت الصحة الحركة لحاج إندونيسي في العقد الخامس من عمره، بعد أن فقدها على إثر سقوطه في الحرم المكي وإصابته في العمود الفقري، حيث قامت بتأهيله وإعادته إلى الحركة تدريجيا.
إنقاذ حياة ألماني
تمكنت المدينة الطبية من إنقاذ حياة حاج ألماني «64 عاما»، بعد أن توقف قلبه نتيجة تسارع بطيني خطير في ضربات القلب، وتماثل للشفاء، وعاد لممارسة شعائره.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك: نرحب بجميع الحجاج دون استثناء ونذرنا أنفسنا لراحتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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