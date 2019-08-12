حج / وزير شؤون مجلس النواب المصري ينوه بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

عبر معالي وزير شؤون مجلس النواب بجمهورية مصر العربية المستشار عمر مروان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - على كل ماقدمته المملكة من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام , مشيداً بالدور الذي تقوم به الأجهزة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام .

ونوه المستشار مروان ، بالتخطيط الجيد والخبرات المتراكمة لدى الأجهزة الحكومية بالمملكة في إدارة الحشود وتفويج الحجاج وعملية تنقلهم بينالمشاعر المقدسة باحترافية ودقة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة ، فلهم منا جزيل الشكر وصادق الدعاء أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وقيادتها وشعبها .

// انتهى //

01:21ت م

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