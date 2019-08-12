السعودية اليوم / محافظ أبوعريش يستقبل المهنئين بعيد الأضحى ويعايد المرضى



أبوعريش 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

استقبل محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني اليوم ، مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجموعًا من المواطنين ، الذين قدموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وذلك بمقر المحافظة ، حيث بادل محافظ أبوعريش الجميع التهنئة بهذه المناسبة .

كما زار الشمراني المرضى المنومين بمستشفى أبوعريش العام ، واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم ، مقدمًا التهنئة للجميع بهذه المناسبة الغالية ، داعيًا المولى القدير أن يمنّ على المرضى بالشفاء والعافية .

ورفع محافظ أبوعريش التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي أبوعريش لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

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أبوعريش 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني اليوم ، مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجموعًا من المواطنين ، الذين قدموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وذلك بمقر المحافظة ، حيث بادل محافظ أبوعريش الجميع التهنئة بهذه المناسبة .كما زار الشمراني المرضى المنومين بمستشفى أبوعريش العام ، واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم ، مقدمًا التهنئة للجميع بهذه المناسبة الغالية ، داعيًا المولى القدير أن يمنّ على المرضى بالشفاء والعافية .ورفع محافظ أبوعريش التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي أبوعريش لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.// انتهى //00:58ت م0294

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