السعودية | صورة جمعت “ولي العهد” بـ”المفتي” في قصر منى تجذب أنظار النشطاء على “تويتر”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صورة جمعت “ولي العهد” بـ”المفتي” في قصر منى تجذب أنظار النشطاء على “تويتر” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة التقطت اليوم الأحد في قصر منى جذبت أنظار المغردين، بعد أن جمعت كلاً من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في حديث هامس
وأظهرت الصورة ولي العهد وهو ينصت للمفتي بالكلية في حديث هامس بينهما، خلال لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الأمراء والعلماء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج.
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