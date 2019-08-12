غزة تحتفل بالعيد رغم الحصار والفقر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من كونها المدينة الأكثر فقرا في العالم، فإن شعب غزة يحتفل في العيد، وشهدت شوارع وأسواق وأزقة قطاع غزة أجواء الفرح بمناسبة عيد الأضحى المبارك كأول الأعياد الفلسطينية في غزة بلا حروب ودماء منذ سنوات حتى الآن.
ويحاول المواطن بغزة قدر المستطاع التخلص من الأعباء المحيطة به وجعل يوم العيد يوما مميزا عن باقي أيام السنة، إذ يحرص على شراء الملابس الجديدة وصناعة الحلويات المنزلية التي لا يخلو بيت فلسطيني منها خلال فترة العيد.
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