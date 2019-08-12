حجاج نيوزيلندا يوجهون رسائل شكر لدولة الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه حجاج نيوزيلندا رسائل شكر عدّة إلى قادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم المبذولة لاستضافتهم في المملكة العربية السعودية والتيسير عليهم أثناء موسم الحج.

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