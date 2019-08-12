الفلسطينيون يصلون عيد الأضحى بالمسجد الأقصى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وسط ترديد المصلين تكبيرات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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