بيل في قائمة ريال مدريد لمواجهة روما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن ريال مدريد الإسباني قائمته التي ستواجه روما الإيطالي وديا مساء اليوم في آخر مبارياته التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وشهدت القائمة عودة الويلزي جاريث بيل، بعدما غاب عن مباراتي الريال في كأس أودية الودية التي أقيمت أوائل الشهر الحالي، فضلا عن المباراة الودية التي جمعت الفريق مؤخرا برد بول سالزبورج النمساوي

ويأتي انضمام بيل للقائمة، رغم غموض الموقف بالنسبة لمستقبله، عقب انهيار انتقاله إلى جيانجسو سونينج الصيني.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال قد أعلن صراحة رغبته في رحيل بيل عن الفريق، بعدما خرج من حساباته للموسم المقبل.

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وعانى بيل صاحب الـ30 عاما الموسم الماضي من تذبذب في المستوى وكثرة الإصابات، الأمر الذي جعله تحت طائلة الانتقادات.

يذكر أن بيل انضم إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنهام الإسباني، وأسهم في تحقيق الفريق الملكي لـ13 بطولة مختلفة، أبرزها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

القائمة شهدت استمرار غياب الكولومبي جيمس رودريجيز، الذي لا يزال مستقبله غامضا أيضا، وسط أنباء عن إمكانية انتقاله إلى نابولي الإيطالي هذا الصيف.

وعاد رودريجيز إلى ريال مدريد بعد موسمين قضاهما معارا مع بايرن ميونيخ، لكنه لم يستطع إقناع مدرب الفريق الألماني نيكو كوفاتش بالاستمرار في العملاق البافاري.