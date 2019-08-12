شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإماراتي: السعودية تُوفِّر كافة السبل لتأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن المملكة العربية السعودية تُوفِّر كافة السبل التي تضمن تأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة.

وثمَّن الشيخ شخبوط خلال استقبال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل له اليوم (الأحد)، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، الجهود التي تبذلها المملكة لتأمين خدمات متكاملة للحجاج.