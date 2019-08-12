، سجون مكة تستقبل 904 زائرين لذويهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - اللواء الدويش: 529 من الرجال و322 من النساء و53 طفلاً

استقبلت محافظات سجون منطقة مكة المكرمة أمس الأحد (أول أيام عيد الأضحى المبارك) نحو 904 زائرين وزائرات لذويهم النزلاء داخل السجون والإصلاحيات، وذلك بعد انتهاء منسوبي السجون من مراسم الاحتفال بالعيد مع النزلاء.

وقال مدير سجون منطقة مكة، اللواء ماجد بن بندر الدويش، أن عدد الزوار من الرجال بلغ 529 شخصًا، بينما بلغ عدد الزائرات النساء 322 زائرة، في حين بلغ عدد الأطفال 53 طفلاً.

وذكر أن الإحصائية تشمل برنامجَي إشراقة وثقة داخل سجن بريمان، وإصلاحية جدة، وإصلاحية العاصمة المقدسة، والسجن العام بمكة، والإدارة العامة بسجن جدة، وإدارة الإبعاد بمركز الخدمات العامة في الشميسي، وسجن الطائف، وسجن الخرمة، وسجن رنية، وسجن القنفذة، وسجن رابغ، وسجن العرضية، وسجن تربة.

وأشار إلى أنه جرى توزيع أكثر من 760 كيلو حلوى على سجون وإصلاحيات المحافظات كافة لمعايدة العاملين والنزلاء على حد سواء.

وأكد أن ذلك يأتي إيمانًا من المديرية العامة للسجون بأهمية تعزيز القيم الإسلامية في نفوس النزلاء، واستشعارًا لدورها في أمن المجتمع وسلامته، وتأصيلاً للهدي النبوي بإدخال الفرح والسرور على المسلمين، ومشاركة النزلاء في الاحتفال بالعيد الذي يعد وجهًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية للنزلاء كافة بلا استثناء.

من جهة أخرى، زار مساعد مدير سجون منطقة مكة، العميد الدكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، أمس إصلاحية جدة لمعايدة النزلاء، كما زار العميد لافي المطيري الإدارة العامة لسجن جدة لمشاركة النزلاء فرحة العيد، وقام العميد سعد بن غرامة الأسمري بزيارة النزلاء المرضى المنوَّمين بمستشفى الملك فهد بجدة لمعايدتهم.

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