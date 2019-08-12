محمد بن مسعود - الدمام - قال: القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا، وخلاف بين القيادات. وأوضح التحالف أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل المليشيا بحي حدة في صنعاء، وأن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل. "التحالف": "إبراهيم الحوثي" تعرَّض لتصفية في عملية صراع أجنحة بالمليشيا الانقلابية محمد المواسي الخليج 365 2019-08-11 كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا، وخلاف بين القيادات. وأوضح التحالف أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل المليشيا بحي حدة في صنعاء، وأن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل. 11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 Advertisements 11:18 PM اخر تعديل 12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 12:56 AM قال: القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل قال: القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا، وخلاف بين القيادات. وأوضح التحالف أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل المليشيا بحي حدة في صنعاء، وأن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل. ، "التحالف": "إبراهيم الحوثي" تعرَّض لتصفية في عملية صراع أجنحة بالمليشيا الانقلابية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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