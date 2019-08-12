محمد بن مسعود - الدمام - تجنبًا لزيادة الأحمال مما قد يعرض الحجاج للخطر حذرت المديرية العامة للدفاع المدني حجاج بيت الله الحرام وأصحاب حملات الحج من الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية في مقار إقامتهم بمشعر منى, تجنبًا لزيادة الأحمال ما قد يعرضهم للخطر.

وشددت المديرية على أهمية اتباع تعليمات وإرشادات السلامة المبلغة لهم من الدفاع المدني, متمنية السلامة للجميع. 12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 12:38 AM تجنبًا لزيادة الأحمال مما قد يعرض الحجاج للخطر Advertisements "الدفاع المدني" يحذر من زيادة الأحمال الكهربائية في مشعر منى "الدفاع المدني" يحذر من زيادة الأحمال الكهربائية في مشعر منى حذرت المديرية العامة للدفاع المدني حجاج بيت الله الحرام وأصحاب حملات الحج من الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية في مقار إقامتهم بمشعر منى, تجنبًا لزيادة الأحمال ما قد يعرضهم للخطر.

وشددت المديرية على أهمية اتباع تعليمات وإرشادات السلامة المبلغة لهم من الدفاع المدني, متمنية السلامة للجميع. الكلمات المفتاحية ، "الدفاع المدني" يحذر من زيادة الأحمال الكهربائية في مشعر منى ،

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