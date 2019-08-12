، المصلون يفترشون الأشواك في مسجد العيد بـ"عفيف".. و"الخليج 365" ترصد ،

محمد بن مسعود - الدمام - حادثة تتكرر كل عام في المحافظة دون تغيير من الجهة المسؤولة

يشتكي المصلون في محافظة عفيف كل عام من عدم تهيئة مصلَّى العيد الوحيد بالمحافظة من نواحٍ متعددة، منها مكبرات الصوت، والنظافة، وسوء الأرضية.

"الخليج 365" رصدت أمس في مصلَّى العيد سوء أرضية المصلَّى، وغبار التربة فيها، مع عدم استكمال الفُرش للمصلين؛ وهو ما اضطر أغلبهم للصلاة على الأرض، وبعضهم أحضر سجادته معه أو "فرشة جلوس" لاتقاء الغبار والشوك.

كما بقيت المشكلة الأزلية في المصلَّى على حالها مستمرة منذ أعوام، وهي ضعف الصوتيات، وعدم وصول التكبير والخطبة للصفوف الخلفية من المصلين، وانقطاعها تمامًا في الجهة الجنوبية من المصلَّى.

وقد تواصل مع "الخليج 365" عدد من الأهالي مطالبين وزارة الشؤون الإسلامية بالوقوف على الإهمال المتكرر في مصلَّى العيد كل عام دون تغيير ودعم الفرع بكل ما يحتاج إليه؛ حتى لا يكون هناك حجة في الأعوام القادمة بضعف الإمكانات، وهو العذر المستهلَك حين الحديث عن هذه الجزئية دائمًا.

Advertisements