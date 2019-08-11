حج / الدفاع المدني يحذر من زيادة الأحمال الكهربائية



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني حجاج بيت الله الحرام وأصحاب حملات الحج من الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية في مقار إقامتهم بمشعر منى , تجنباً لزيادة الأحمال ما قد يعرضهم للخطر.

وشددت المديرية على أهمية اتباع تعليمات وارشادات السلامة المبلغة لهم من الدفاع المدني , متمنية السلامة للجميع.

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