السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك



واشنطن 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019م واس

أقامت سفارة المملكة العربية

وشهد حفل المعايدة إقامة العديد من الأركان والفعاليات المصاحبة التي تنوعت ما بين أركان الطفل، والعروض الترفيهية المخصصة للأطفال، وكذلك ركن خاص بالمأكولات الشعبية المحلية.

وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة، سائلين الله أن يحفظ قيادة المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار .

حضر الحفل منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية التابعة لها، ومنسوبو الهيئات والمنظمات السعودية العاملة في الولايات المتحدة والطلبة الدارسين .

//انتهى//

23:37ت م

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واشنطن 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بمقر السفارة في العاصمة واشنطن.وشهد حفل المعايدة إقامة العديد من الأركان والفعاليات المصاحبة التي تنوعت ما بين أركان الطفل، والعروض الترفيهية المخصصة للأطفال، وكذلك ركن خاص بالمأكولات الشعبية المحلية.وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة، سائلين الله أن يحفظ قيادة المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار .حضر الحفل منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية التابعة لها، ومنسوبو الهيئات والمنظمات السعودية العاملة في الولايات المتحدة والطلبة الدارسين .//انتهى//23:37ت م0283

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.