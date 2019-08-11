السعودية اليوم / محافظ حقل يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك



تبوك 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

استقبل محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية بالمحافظة والمواطنين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هـ .

وثمّن الخريصي خلال الاستقبال الجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها القيادة الرشيدة – حفظها الله – في خدمة ضيوف الرحمن الذين قدموا من كل فج عميق لأداء فريضة الحج.

// انتهى //

23:36ت م

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